FC Barcelona vence Villarreal com golo de Pedri e consolida liderança

O FC Barcelona venceu este domingo por 1-0 em casa do Villarreal, para a 21.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e consolidou a condição de líder, com mais 11 pontos e um jogo do que o Real Madrid.

O sexto triunfo consecutivo dos catalães na liga foi alcançado no estádio La Cerámica com um único golo, marcado por Pedri, aos 18 minutos, após uma tabela com o polaco Robert Lewandowski.

O FC Barcelona passa a somar 56 pontos na liderança da liga espanhola, com mais 11 do que o Real Madrid, segundo, que na quarta-feira acerta calendário com a receção ao lanterna-vermelha Elche.

O Villarreal, que somou a terceira derrota consecutiva na liga, segue na oitava posição, com 31 pontos, a um do Atlhetic, sétimo, com 32, e com um de vantagem sobre o Osasuna, nono, com 30.

O Atlético de Madrid garantiu a conquista dos três pontos no terreno do Celta de Vigo, orientado pelo treinador português Carlos Carvalhal, com um golo do neerlandês Memphis Depay, aos 89 minutos.

A jogar reduzido a 10 desde os 70 minutos, devido ao vermelho direto mostrado a Savic, o Atlético de Madrid só chegou ao golo nos minutos finais, graças à estreia a marcar do neerlandês pelos 'colchoneros'.

O português Gonçalo Paciência esteve no banco de suplentes do Celta de Vigo, mas não foi utilizado por Carlos Carvalhal.

O Atlético de Madrid segue na quarta posição, com 38 pontos, a um da Real Sociedad, que é terceira, mas que tem um jogo a menos, dado que na segunda-feira se desloca a casa do Espanyol.

O Celta de Vigo, que vinha de dois triunfos consecutivos, ocupa a 14.ª posição, com 23 pontos.

Valladolid e Osasuna empataram a 0-0 e seguem na 13.ª posição, com 24 pontos, e na nona, com 30, respetivamente.

Getafe e Rayo Vallecano também empataram, mas 1-1, numa partida marcada por várias incidências, como a expulsão de Carles Aleñá, um autogolo e uma grande penalidade falhada por cada uma das equipas.

O uruguaio Mauro Arambarri colocou o Rayo Vallecano em vantagem com um autogolo aos 38 minutos e um penálti falhado por Borja Maioral, aos 51, impediu o empate ao Getafe, que aos 54 ficou reduzido a 10 por expulsão de Carles Aleñá.

Apesar de em desvantagem numérica, o Getafe chegou ao empate pelo turco Enes Unal (1-1), aos 77 minutos, e aos 87 foi a vez de Raúl de Tomás desperdiçar um penálti para o Rayo Vallecano.

O Rayo Vallecano, que vinha de duas vitórias seguidas, ocupa a sexta posição, com 33 pontos, a um do Bétis, quinto, enquanto o Getafe, que somou o segundo empate consecutivo, é 19.º e antepenúltimo classificado, com 19.