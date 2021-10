Conheça o onze do FC Porto frente ao Milan

© Manuel Fernando Araújo/Lusa

O FC Porto recebe esta noite o AC Milan, em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Wendell; Otávio, Sérgio Oliveira, Uribe e Luis Díaz; Taremi e Evanilson.

Suplentes: Marchesín; Marcano, Zaidu, Manafá, Grujic, Vitinha, Bruno Costa, Francisco Conceição, Pepê, Corona,Toni Martínez e Fábio Vieira.

Onze do Milan: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori e Ballo-Touré; Bennacer e Tonali; Saelemaekers, Krunic e Rafael Leão; Giroud.

Suplentes: Desplanches e Jungdal; Romagnoli, Kalulu, Gabbia, Bakayoko, I

Vindos de um positivo empate em casa do Atlético de Madrid e de uma goleada sofrida às mãos do Liverpool, os "dragões" têm de bater em casa os italianos para reentrarem na luta pelos "oitavos", num grupo B que tem jogo "grande" em Espanha, com o embate entre madrilenos e ingleses.

O encontro entre 'dragões' e italianos tem início agendado para as 20:00, no estádio do Dragão, com arbitragem do alemão Felix Brych.