FC Porto acelera para contar com Nico González

Nico González tem 21 anos e jogou na última época no Valência por empréstimo do Barcelona, clube onde foi formado.

O FC Porto procura um substituto de Uribe, e o comentador de futebol da TSF Tomás da Cunha explica que essa aposta não ia levantar interrogações: "Sem dúvida, ele foi formado na Academia do Barcelona, mas não é um jogador propriamente com o perfil de outros médios mais franzinos do Barça, mas pelo contrário tem a capacidade física, e é um jogador que facilmente chega à frente para pressionar, para roubar bolas. Podia ter um papel semelhante ao que tinha Uribe no FC Porto."

Tomás da Cunha sublinha que Nico González "junta também a tal dimensão na construção e transporte de bola porque tem essa passada larga que permite ganhar metros, ou seja, temos essas características de um médio com potencial de encaixar naquilo que Sérgio Conceição normalmente pretende para a zona central".

Os dragões já sabem que têm a concorrência de vários clubes espanhóis, incluindo a Real Sociedad que tem a presença garantida na fase de grupos da Liga dos Campeões, tal como o FC Porto.

O negócio não se adivinha fácil, e o comentador da TSF traça dois cenários: "A principal questão é se Nico González chega ao FC Porto por empréstimo, ou se o clube português consegue garantir já a sua contratação. Por empréstimo, e sendo um jogador tão jovem, o FC Porto poderia estar a trabalhar este jogador para outros clubes, não sei se o Barcelona, mas certamente para outras Ligas. Se FC Porto conseguir garantir em definitivo este médio, então parece-me que temos um bom negócio."

Sendo um jogador formado em "La Masia", porque é que o Barcelona não aproveita este jovem de 21 anos? O Tomás da Cunha explica: "O Barcelona tem como principal objetivo neste mercado de verão substituir Busquets, e Nico Gonzalez não é propriamente aquele tipo de seis que o Barça está habituado, é um jogador com outras características para jogar também como médio interior que consegue carregar jogo, e lá está, com aquela lógica de "box to box". Portanto não é propriamente um substituto natural de Busquets. Para além de que o Barcelona, tem no plantel outros jogadores e outras opções, como o Pedri e o Gavi. São jogadores que retiram algum espaço de manobra a Nico, que obviamente não tem culpa, porque o talento está lá. O problema é que o Barcelona tem lá outro talentos, e de outra dimensão."