FC Porto anuncia surto no voleibol feminino e suspende atividades

O FC Porto anunciou esta quinta-feira a suspensão temporária de todas as atividades da equipa de voleibol feminino, depois de ter sido detetado no plantel portista um surto do novo coronavírus, que provoca a Covid-19.

"Na sequência de uma bateria de testes realizados à Covid-19, foi detetado um surto do novo coronavírus na AJM/FC Porto. Desta forma, estão temporariamente interrompidas todas as atividades da equipa de voleibol feminino 'azul e branca'", informou o FC Porto, em comunicado emitido no site oficial.

Segundo os 'dragões', os treinos da equipa feminina "encontram-se suspensos" e as partidas das 'azuis e brancas' serão adiadas, sendo que a normalidade da secção será retomada "assim que o grupo de trabalho estiver totalmente recuperado".

Após quatro jornadas disputadas, a AJM/FC Porto ocupa o terceiro lugar da fase regular do campeonato nacional de voleibol feminino, com dez pontos, menos dois do que Sporting, primeiro, e Porto Vólei, segundo.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e três mil mortos e mais de 38,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.128 pessoas dos 93.294 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.