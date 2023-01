FC Porto apura-se para os quartos de final da Taça Europa de basquetebol

© Miguel Pereira/Global Imagens

O FC Porto assegurou terça-feira a passagem aos quartos de final da Taça Europa de basquetebol, ao conseguir a quarta vitória consecutiva no Grupo I da segunda fase, com 90-64 ao Craiova, no Dragão Arena.

Os portistas beneficiaram da derrota do Chemnitz, ante o Cholet, para assegurar desde já um dos dois primeiros lugares do grupo, quaisquer que sejam os resultados dos dois jogos que ainda têm para disputar.

Quando todas as equipas têm quatro jogos disputados, o FC Porto tem oito pontos, o Cholet sete, o Chemnitz cinco e o Craiova quatro.

Os 'dragões', que chegaram ao intervalo a liderar por 44-34, 'arrasaram' no quarto tempo, com um parcial de 23-9, para a vitória mais alargada nesta campanha.

A equipa treinada por Fernando Sá, que já pensava na histórica qualificação, estreou os norte-americanos Jay Threatt e Marvin Clark, mas foi mais uma vez Max Landis, com 29 pontos no final da partida, a grande figura dos 'dragões'.

No Dragão Arena, Teyvon Myers (15 pontos), Brian Conklin (8) e Miguel Cardoso (8) também foram determinantes para a derrota da equipa romena, a mais fraca da 'poule',

"Estou muito feliz com o apuramento, pelos jogadores e como eles conseguiram mudar da primeira parte para a segunda. O jogo estava pesado, pautado por algum receio, com emoções algo débeis. Na segunda parte resolvemos com intensidade defensiva, deu-nos conforto e a percentagem de lançamentos subiu", disse no final Fernando Sá.

"Eu tenho uma ambição desmedida como as pessoas deste clube, o que nos leva a sonhar. Tenho a certeza que as coisas vão continuar a correr bem, que o grupo vai continuar a crescer e que o basquetebol vai continuar a deixar os nossos adeptos satisfeitos", acrescentou.

Na quinta jornada do Grupo I desta segunda fase da Taça Europa de basquetebol, o FC Porto recebe na Dragão Arena o Chemnitz, em 31 de janeiro.