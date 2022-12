epa10380651 FC Porto players celebrate after scoring a goal against Arouca during their Portuguese First League soccer match hel at Dragao stadium in Porto, Portugal, 28 December 2022. EPA/RUI MANUEL FARINHA RMF © EPA

Por Clara Maria Oliveira 28 Dezembro, 2022 • 20:13

O FC Porto recebe, esta quarta-feira, o Arouca, no Estádio do Dragão, em encontro a contar para a 14.ª jornada da I Liga. Em caso de vitória dos dragões, encurtam, de forma provisória, a distância em relação ao líder Benfica, de oito para cinco pontos.

Os azuis e brancos que encheram as bancadas prepararam uma coreografia para celebrar o legado do presidente. Logo a seguir, não havia melhor forma de continuar o momento de festa a que se assistia nas bancadas, com Otávio, logo aos 24 segundos, a fazer com que os adeptos se voltassem a levantar da cadeira para festejarem o primeiro golo dos dragões, que surgiu com uma recarga após uma primeira defesa do guarda-redes arouquense.

O bom início do FC Porto foi além do golo madrugador, com a formação portista a pegar na batuta do jogo. Entretanto, Galeno apareceu solto na faixa esquerda e colocou a bola na área e, apesar de parecer que Taremi podia ser o recetor do esférico, o iraniano simulou e deixou passar para Veron que, ao primeiro toque, voltou a servir o número 9 para o 2-0, aos 18 minutos.

Pouco depois da meia hora, ao passar do minuto 34, Mehdi Taremi voltou a fazer das suas e bisou no encontro. O iraniano apareceu isolado após um livre cobrado por Otávio para fazer o 3-0 e, assim, os protagonistas dos dois primeiros golos, voltaram a ser decisivos no terceiro da conta dos dragões.

Entretanto, o encontro já estava na segunda parte, mas o ator principal da história continuou o mesmo: Mehdi Taremi. O camisola 9 dos azuis e brancos já podia ter chegado ao hat-trick mais cedo, mas foi negado pelo defesa João Basso em cima da linha de baliza, mas ninguém conseguiu travar o 4-0, aos 50 minutos, quando o avançado aproveitou um desvio da defesa do Arouca.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Marko Grujic, Matheus Uribe e Otávio; Gabriel Veron, Taremi e Galeno

Onze do Arouca: Arruabarrena, Milovanov, Basso, Opoku, Quaresma, David Simão, Sylla, Soro, Bukia, Alan Ruiz e Dabbagh

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, David Carmo, Pepê, Rodrigo Conceição, Namaso, André Franco, Toni Martínez, Eustáquio e Gonçalo Borges

Suplentes do Arouca: Valido, Bruno Marques, Antony, Uri, Yaw Moses, Galovic e Rafael Fernandes