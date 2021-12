Conheça os onzes de FC Porto e Atlético de Madrid

© Miguel Pereira/Global Imagens

O FC Porto procura esta noite assegurar um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, pela oitava vez na história, e juntar-se ao Sporting, que cumpre calendário no terreno do Ajax.

Aos "dragões", que superaram a fase de grupos em sete ocasiões, uma vitória frente ao Atlético de Madrid garante o apuramento, podendo também avançar na prova se empatar, desde que o AC Milan não vença na receção ao Liverpool, que já segurou o primeiro lugar no grupo B.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe, Zaidu; Gruijc, Vitinha e Otávio; Luís Diaz Taremi e Evanilson.

Suplente: Marchesín, Meixedo, Fábio Cardoso, Tecatito, Manafá, Wendell, Nanu, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Toni Martínez, Fábio Vieira e Gonçalo Borges

Onze do Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Kondogbia, M. Hermoso, Carrasco; Koke, Rodrigo de Paul, Marcos Llorente, Lemar; Griezmann e Suárez.

Suplente: Lecomte; Christian, Renan Lodi, F. González, Ibra, H. Herrera, João Félix, Correa e Matheus Cunha.

A formação comandada por Sérgio Conceição, que não vai poder contar com o castigado Uribe, chega à sexta e última jornada no segundo lugar, com cinco pontos, menos 10 do que os "reds" e mais um do que milaneses e madrilenos.