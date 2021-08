Por Cátia Carmo 08 Agosto, 2021 • 17:26 Partilhar este artigo Facebook

O FC Porto venceu, este domingo, o Belenenses SAD por 2-0 e entrou a vencer na I Liga, somando três pontos tal como o Sporting, Benfica e Sporting de Braga.

Depois de várias oportunidades de golo desperdiçadas pelo FC Porto, aos 19 minutos João Mário lançou Toni Martínez que, à entrada da grande área, atirou de pé esquerdo para o fundo das redes. Em destaque esteve também a movimentação de Otávio que, sem tocar na bola, baralhou a defensiva do Belenenses SAD e permitiu a Toni Martínez receber a bola, isolado.

Já na segunda parte, aos 65 minutos, Luis Díaz marcou de cabeça ao segundo poste após cruzamento de João Mário.

Os azuis e brancos juntam-se assim ao grupo de seis equipas que iniciaram a prova com triunfos, entre as quais os seus principais rivais no campeonato, Sporting, Benfica e Sporting de Braga.

Sai a equipa da casa com a bola, com cerca de 16 mil adeptos nas bancadas do Dragão. Aos 2 minutos, Zaidu faz um cruzamento, mas sai diretamente para fora. É pontapé de baliza para o Belenenses SAD.

A primeira situação de golo foi protagonizada por Toni Martínez, aos 4 minutos. Valeu à equipa forasteira uma excelente intervenção do guarda-redes Luiz Felipe. Cara a cara com Diogo Costa, aos 6 minutos, Ndour remata muito ao lado e perde uma excelente oportunidade de golo para a equipa treinada por Petit.

Aos 9 minutos, Toni Martínez cabeceia e a bola passa muito perto do poste esquerdo do Belenenses SAD. Um minuto depois, jogada sensacional de Luís Díaz, depois de um belo trabalho de Otávio. Valeu à equipa do Restelo mais uma bela defesa do novo guardião.

À terceira tentativa, Toní Martínez abre o ativo e faz o primeiro golo do FC Porto. Um remate cheio de alma e força!

O primeiro cartão amarelo do jogo e da temporada para o FC Porto é para Sérgio Oliveira, por falta sobre Cafú Phete. Aos 34 minutos, Diogo Calila fez um cruzamento perigoso para a área dos dragões, mas Diogo Costa agarrou sem dificuldade.

Pouco depois, cartão amarelo para Trova Boni por uma falta durinha sobre Sérgio Oliveira. Com muito espaço, Sérgio Oliveira rematou forte, aos 45 minutos, mas a bola passou ligeiramente ao lado da baliza. Não muito. Um lance que fecha a primeira parte. É intervalo no Dragão.

Começa o segundo tempo e nenhum dos treinadores fez alterações. Luis Díaz cai na grande área do Belenenses SAD e o árbitro Gustavo Correia assinala grande penalidade. O VAR vai analisar o lance e, para dissipar todas as dúvidas, o árbitro vai ver as imagens. Volta atrás com a decisão, não assinala penálti e mostra cartão amarelo a Luis Díaz, por simulação.

Pouco depois, aos 53 minutos, Luis Díaz volta a cair na grande área e ouvem-se muitos protestos. Gustavo Correia nada assinala. No minuto seguinte, o colombiano remata, mas sai muito torto. Aos 58 minutos, dupla substituição por parte de Petit. Três minutos depois, Sérgio Conceição mexe também. Entra Uribe para o lugar de Sérgio Oliveira.

Aos 65 minutos, Luis Díaz, de cabeça, faz o segundo para o FC Porto e aumenta a vantagem depois de um trabalho notável de João Mário, a fazer um cruzamento à medida.

Mais duas substituições na equipa de Petit, três minutos depois de sofrer o segundo golo. Aos 70 minutos, Luiz Felipe defende, com muita sorte à mistura, um remate de Taremi. Nesta fase do jogo só dá FC Porto. O Belenenses SAD está a ver jogar.

Aos 75 minutos, novo golo dos dragões à vista. Toni Martínez cabeceia, mas a bola sai ao lado. Quatro minutos depois, Uribe tenta a sorte, de bicicleta, mas a bola sai ao lado. Aos 82 minutos, nova substituição no FC Porto. Saem Taremi e Otávio, entram Fábio Vieira e Pepê.

Diogo Costa, aos 89 minutos, a conseguir travar o remate de Ndour. O FC Porto a facilitar nesta jogada. Pouco depois, dupla substituição nos dragões. Saem os autores dos golos, Toni Martínez e Luis Díaz, sob grande ovação, e entram Evanilson e Francisco Conceição.

O árbitro dá quatro minutos de compensação. Acabou! O FC Porto vence o Belenenses SAD por 2-0 e entra com o pé direito na I Liga.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio, Sérgio Oliveira, Bruno Costa e Luis Díaz; Toni Martínez e Taremi.

Onze do Belenenses: Luiz Felipe; Trova Boni, Chima Akas e Tomás Ribeiro; Diogo Calila, Sithole, Lukovic, Cafú Phete e Nilton; Cassierra e Ndour.

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Marcano, Manafá, Uribe, Vítor Ferreira, Fábio Vieira, Pepê, Francisco Conceição e Evanilson.

Suplentes do Belenenses SAD: João Monteiro, Jójó, Danny Henriques, Taira, Afonso Sousa, César Sousa, Pedro Nuno, Luís Mota e Chico Teixeira.