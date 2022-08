FC Porto-Benfica a 21 de outubro. Conheça o calendário da Liga até à 11.ª jornada

© Hugo Delgado/Lusa

A Liga Portugal divulgou esta terça-feira as datas e os horários dos jogos do principal escalão do futebol português da sexta até à 11.ª jornada. O destaque principal vai para o clássico entre FC Porto e Benfica, da 10.ª ronda, que se vai disputar no dia 21 de outubro (sexta-feira) às 20h15.

Já na oitava jornada, os dragões têm outro jogo grande. O SC Braga visita o Estádio do Dragão no dia 30 de setembro (sexta-feira), a partir das 21h15.

A sexta jornada da Liga abre com um embate entre Vitória de Guimarães e Santa Clara, a 9 de setembro às 20h15, enquanto a 11.ª ronda encerra também com os vimaranenses, desta vez contra o Famalicão, no dia 31 de outubro às 20h15.

Conheça o calendário completo dos jogos da 6.ª à 11.ª jornada da Liga

Jornada 6

Sexta-feira, 9 de setembro

Vitória SC - Santa Clara, 20H15

Sábado, 10 de setembro

FC Famalicão - SL Benfica, 15H30

Sporting CP - Portimonense, 18H00

FC Porto - GD Chaves, 20H30

Domingo, 11 de setembro

FC P. Ferreira - Casa Pia AC, 15H30

FC Arouca - Boavista FC, 18H00

Marítimo M. - Gil Vicente FC, 18H00

Rio Ave FC - SC Braga, 20H30

Segunda-feira, 12 de setembro

FC Vizela - Estoril Praia, 20H15

Jornada 7

Sexta-feira, 16 de setembro

Portimonense - GD Chaves, 20H15

Sábado, 17 de setembro

Santa Clara - FC P. Ferreira, 15H30

Gil Vicente - Rio Ave FC, 15H30

Estoril Praia - FC Porto, 18H00

Boavista FC - Sporting CP, 20H30

Domingo, 18 de setembro

FC Arouca - Vitória SC, 15H30

SL Benfica - Marítimo M., 18H00

Casa Pia AC - FC Famalicão, 18H00

SC Braga - FC Vizela, 20H30

Jornada 8

Sexta-feira, 30 de setembro

Sporting CP - Gil Vicente FC, 19H00

FC Porto - SC Braga, 21H15

Sábado, 1 de outubro

FC Vizela - Portimonense, 15H30

GD Chaves - Estoril Praia, 18H00

Vitória SC - SL Benfica, 20H30

Domingo, 2 de outubro

Rio Ave FC - Santa Clara, 15H30

FC P. Ferreira - FC Arouca, 18H00

FC Famalicão - Boavista FC, 20H30

Segunda-feira, 3 de outubro

Marítimo M. - Casa Pia AC, 20H15

Jornada 9

Sexta-feira, 7 de outubro

Gil Vicente FC - Estoril Praia, 20H15

Sábado, 8 de outubro

Santa Clara - Sporting CP, 15H30

SL Benfica - Rio Ave FC, 18H00

Portimonense - FC Porto, 18H00

FC P. Ferreira - Vitória SC, 20H30

Domingo, 9 de outubro

Boavista FC - Marítimo M., 15H30

Casa Pia AC - FC Vizela, 18H00

SC Braga - GD Chaves, 20H30

Segunda-feira, 10 de outubro

FC Arouca - FC Famalicão, 20H15

Jornada 10

Sexta-feira, 21 de outubro

FC Porto - SL Benfica, 20H15

Sábado, 22 de outubro

FC Famalicão - FC P. Ferreira, 15H30

Estoril Praia - SC Braga, 18H00

Sporting CP - Casa Pia AC, 20H30

Domingo, 23 de outubro

Marítimo M. - FC Arouca, 15H30

FC Vizela - Santa Clara, 15H30

GD Chaves - Gil Vicente FC, 18H00

Vitória SC - Boavista FC, 20H30

Segunda-feira, 24 de outubro

Rio Ave FC - Portimonense, 20H15

Jornada 11

Sexta-feira, 28 de outubro

FC P. Ferreira - Marítimo M., 20H15

Sábado, 29 de outubro

Santa Clara - FC Porto, 15H30

SL Benfica - GD Chaves, 18H00

FC Arouca - Sporting CP, 20H30

Domingo, 30 de outubro

Boavista FC - FC Vizela, 15H30

Portimonense - Estoril Praia, 15H30

Casa Pia AC - Rio Ave FC, 18H00

Gil Vicente FC - SC Braga, 20H30

Segunda-feira, 31 de outubro

Vitória SC - FC Famalicão, 20H15