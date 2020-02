FC Porto-Benfica. Os números que marcaram 85 clássicos

Por Teresa Alves 08 Fevereiro, 2020 • 14:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto recebe este sábado o Benfica, no jogo de maior cartaz da 20.ª jornada da I Liga de futebol, no qual só manterá viva a luta pelo título se travar a marcha do campeão nacional.

A equipa portuense foi, precisamente, a única a derrotar o líder destacado do campeonato, na primeira volta, ao impor-se por 2-0 no Estádio da Luz, um resultado que precisa de repetir para recuperar parte dos sete pontos de atraso em relação ao rival lisboeta.

Desde esse desaire e até ao reencontro deste sábado, desta vez no Estádio do Dragão, o Benfica venceu todos os 16 encontros disputados no campeonato, entre os quais as deslocações aos recintos de Sporting de Braga (4-0) o Sporting (2-0), terceiro e quarto classificados, respetivamente.

Entre si, FC Porto e Benfica têm um total de 242 jogos disputados em todas as competições oficiais, 171 dos quais foram para a Liga Portuguesa. Dos 85 jogos para a principal competição nacional, realizados na casa dos dragões, os azuis e brancos saem claramente por cima: venceram 50, empataram 21 e cederam 14 vitórias aos encarnados.

A maior vitória em casa do FC Porto frente ao rival de Lisboa, em jogos para a Liga Portuguesa, foi na época 2010/2011. A 7 de novembro de 2010, Silvestre Varela, Radamel Falcão e Hulk impuseram 5 golos aos encarnados sem direito a resposta.

Já a maior vitória do Benfica na visita ao rival do Norte aconteceu a 16 de fevereiro de 1975, um domingo em que Vítor Martins, Moinhos e Toni fizeram o 3-0 para o Benfica.

Nesta lista de números há também lugar para falar de melhores marcadores. Olhando para os jogos disputados a norte, destacam-se 2 nomes: Monteiro da Costa, do FC Porto, que até hoje detém o título de melhor marcador do Clássico disputado a norte; e Lemos, também do FC Porto, o homem que mais golos marcou (4) ao Benfica num só jogo disputado no estádio dos dragões (o antigo Estádio das Antas).

Na batalha dos treinadores, Sérgio Conceição, treinador dos azuis e brancos, tem saldo positivo nos embates com o Benfica ao comando do FC Porto, mas continua sem vencer os 'encarnados' no Estádio do Dragão.

Já o treinador do Benfica, Bruno Lage, perdeu dois dos três confrontos com o FC Porto e com Sérgio Conceição, mas a única vitória alcançada colocou os 'encarnados' na 'rota' do título de campeão nacional de futebol 2018/19.