Os dois primeiros classificados do campeonato nacional defrontam-se no Estádio do Dragão. O FC Porto parte para a partida com menos três pontos do que o Benfica e uma vitória pode deixar um empate na liderança. Por outro lado, se forem as águias a vencer, a diferença atual é duplicada. Em caso de empate, fica tudo na mesma.

A equipa da casa tem a primeira oportunidade da partida. Lançamento longo de Zaidu, confusão na área com Vlachodimos a sacudir, mas a bola sobra para Fábio Cardoso que remata por cima.

No outro lado do terreno, o Benfica acumulava cantos, mas sem grande perigo. Num deles, Galeno saiu em contra-ataque e sofre falta de João Mário que vê o cartão amarelo.

Galeno sacou o primeiro e o segundo amarelo para jogadores do Benfica. Pouco depois, foi Bah a travar o ala em falta e a ser admoestado por João Pinheiro.

No quarto de hora de jogo, Zaidu arranca pela esquerda, chega à linha e cruza para Taremi, mas Vlachodimos faz uma grande defesa ao cabeceamento do iraniano.

Também de cabeça, Rafa aproveita um cruzamento de Grimaldo, mas atira à figura de Diogo Costa. Logo a seguir, é Bah que cabeceia ligeiramente ao lado.

Aos 27 minutos, Eustáquio faz uma entrada dura sobre Florentino e leva o segundo amarelo, poucos minutos depois de ter recebido o primeiro por falta sobre Bah.

Aos 36 minutos surge a melhor chance do jogo. Aursnes entra na área pela esquerda, rematando ao poste e, na recarga, Rafa cabeceia à trave de baliza aberta.

Mesmo com menos um jogador, os dragões conseguiram chegar à frente. Galeno sofreu falta à entrada da área e, na conversão, Otávio remata rasteiro para uma defesa atenta de Vlachodimos.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Pepê, Fábio Cardoso, David Carmo, Zaidu; Otávio, Eustáquio, Uribe, Galeno; Evanilson, Taremi.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Aursnes; Rafa Silva, Enzo Fernández, João Mário; Gonçalo Ramos.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Marcano, Veron, Grujic, Rodrigo Conceição, Namaso, Wendell, Bruno Costa e Toni Martinez.

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Gilberto, Neres, Diogo Gonçalves, Ristic, Brooks, Musa, João Victor e Draxler.