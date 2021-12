Pepê também marca. FC Porto 2-0 Benfica (1.ª parte)

Por Guilherme de Sousa 30 Dezembro, 2021 • 19:55 Partilhar este artigo Facebook

O estádio do Dragão foi palco do último jogo do campeonato em 2021. Num encontro da 16.ª jornada, o FC Porto recebia o eterno rival Benfica, numa semana marcada pela saída de uma das figuras principais do futebol português: Jorge Jesus.

Depois da derrota pesada frente aos dragões e da polémica em torno de um regresso ao Flamengo, o presidente encarnado, Rui Costa, tomou a opção de fechar um capítulo inglório no clube. Em ano e meio, Jesus não conquistou qualquer título pelas águias.

Agora, no comando está um homem que conhece bem os cantos à casa. Pela segunda vez, Nelson Veríssimo sobe à equipa A e começou com um teste de fogo. Para o jogo do Dragão, o treinador que estava na equipa B, reservou algumas surpresas face às ausências forçadas de Darwin (lesionado), Grimaldo (infetado) e Otamendi (castigado).

Com a perspetiva de uma mudança de sistema tático, passando para um 4-3-3, a defesa surgia com Gilberto, Vertonghen, Morato e André Almeida. Num meio campo preenchido por João Mário e Weigl, Everton surgia no onze inicial, tal como Gonçalo Ramos no apoio a Yaremchuk.

Já do lado dos azuis e brancos, sem a grande referência da época, Luis Díaz, que está infetado com Covid-19, o lugar por preencher foi deixado a Pepê.

Nos minutos que antecederam o encontro, o Dragão entrou num momento frenético e fez uma homenagem "ao rei". Os Super Dragões apresentaram uma faixa com a cara de Jorge Nuno Pinto da Costa.

No primeiro quarto de hora, os dragões começaram por pressionar o Benfica que procurava uma nova organização em campo. O novo sistema de Veríssimo colocava Everton a jogar com muita liberdade em terrenos interiores.

Depois de um primeiro remate, nos minutos iniciais, do brasileiro Pepê, a primeira grande oportunidade surgiu aos 20 minutos por intermédio de Taremi que, na área, viu André Almeida a negar-lhe o golo.

Logo a seguir, Pepê fez uma oferta ao ex-colega do Grémio, Everton, e o brasileiro combinou com Yaremchuk e rematou por cima, deixando um aviso aos portistas.

Aos 22 minutos, Pepê ficou isolado e, na cara de Vlachodimos, bateu o guardião encarnado. No entanto, o golo foi anulado por fora de jogo.

O Benfica respondeu de novo: Rafa isolou Yaremchul que, na cara de Diogo Costa, permitiu a defesa do jovem guardião portista. Num jogo em que o ritmo subiu depois da meia hora.

Na sequência de um lançamento lateral executado de forma rápida, o FC Porto chegou ao primeiro golo no jogo. Fábio Vieira, depois de um ressalto entrou na área e abriu o marcador para delírio nas bancadas do Dragão.

Os adeptos esperaram pouco tempo para festejar o segundo. Novamente pelo flanco direito, Otávio levantou a cabeça, viu a desmarcação de Pepê que, sem qualquer oposição, cabeceou para o fundo da baliza de Vlachodimos.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Fábio Cardoso, Zaidu; Uribe, Vitinha, Otávio, Fábio Vieira, Taremi e Pepê.

Suplentes: Marchesín, Francisco Conceição, Tecatito, Manafá, Wendell, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Toni Martínez e João Marcelo.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, André Almeida, Vertonghen, Morato; Rafa, João Mário, Weigl e Everton; Gonçalo Ramos e Yaremchuk.

Suplentes: Helton, Meite, Seferovic, Diogo Gonçalves, Pizzi, Lázaro, Taarabt, Paulo Bernardo e Ferro.