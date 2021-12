Evanilson expulso. FC Porto 3-0 Benfica (intervalo)

O Estádio do Dragão é o palco do clássico © AFP

Por Guilherme de Sousa 23 Dezembro, 2021 • 20:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apesar de ser na antevéspera de Natal e no período em que a pandemia está a agravar-se, os adeptos encheram as bancadas do Dragão para assistir ao clássico entre FC Porto e Benfica, a contar para a Taça de Portugal.

Os dragões, entusiasmados pelos seus adeptos e pelo ambiente frenético, entraram a todo o gás. Ainda havia público a sentar-se e, logo aos 31 segundos, Evanilson aproveitou um ressalto e abriu o marcador para delírio dos adeptos portistas.

Na resposta, Darwin, um dos goleadores do Benfica nos últimos jogos, explorou a velocidade e obrigou Marchesín a ir ao relvado fazer a manchada e evitar o empate.

O FC Porto não abrandou o ritmo e, aos sete minutos, aumentou a vantagem. O médio Vitinha fez o que quis da defesa encarnada e fez um chapéu a Helton Leite (e a Otamendi), aumentando a vantagem portista no marcador.

No primeiro quarto de hora, o FC Porto foi mais rematador e com maior presença na área. O Benfica tentou responder e explorou o jogo direto para Darwin. Aos 16 minutos, uruguaio marcou, mas foi apanhado em fora de jogo.

Luis Díaz era um perigo para a defensiva encarnada e o colombiano teve espaço para em contra-ataque ajudar o FC Porto a marcar o terceiro golo. Num lance dividido com André Almeida, tirou o capitão encarnado do caminho e assistiu Evanilson para o brasileiro bisar na partida.

O número 7 dos dragões era o jogador mais inconformado na partida, sempre que tocava na bola levava perigo à baliza de Helton Leite. Luis Díaz teve nos pés o quarto golo do jogo, mas Vertonghen fez um corte in-extremis.

Em cima do intervalo, a primeira má notícia para a formação azul e branca: Evanilson viu o segundo amarelo e foi expulso pelo árbitro Fábio Veríssimo.

Onze do FC Porto: Marchesín, João Mário, Mbemba, Fábio Cardoso, Zaidu; Uribe, Vitinha, Otávio, Luis Díaz, Taremi, Evanilson;

Suplentes: Diogo Costa; João Marcelo, Wendell, Fábio Vieira, Sérgio Oliveira, Toni Martínez e Pepê

Onze do Benfica: Helton Leite; André Almeida, Otamendi, Vertonghen, Gilberto, Weigl, João Mário, Grimaldo, Taarabt, Rafa e Darwin;