Nuno Tavares titular no Dragão. FC Porto 0-0 Benfica (1.ª parte)

Sem o calor atmosférico e das bancadas, o Dragão foi o palco para o primeiro Clássico de 2021. O campeão FC Porto defrontava o Benfica de Jorge Jesus, num dos jogos que aquece qualquer amante de futebol.

Os eternos rivais entravam em campo a saber do empate do líder Sporting esta noite frente ao Paços de Ferreira. Mas as contas, estavam reservadas para o fim. Na antevisão do encontro, quer Sérgio Conceição, quer Jorge Jesus, consideraram que este jogo não era decisivo.

Onze do FC Porto: Marchesin; Nanu, Pepe, Mbemba e Zaidu; Corona, Sergio Oliveira, Uribe e Luis Diaz; Taremi e Marega.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Leite, Grujic, Baró, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanilson e Francisco Conceição.

Onze do Benfica: Odysseas; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Nuno Tavares; Rafa, Weigl, Pizzi, Grimaldo; Seferovic e Darwin

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Everton, Waldschmidt, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Samaris, Jardel, Pedrinho e Gonçalo Ramos.

No que diz respeito às escolhas iniciais, Jorge Jesus reservou uma novidade. O brasileiro Everton Cebolinha estava no banco, dando a titularidade a Nuno Tavares. Já do lado da turma de Sérgio Conceição, a grande ausência era Otávio. O brasileiro foi afastado devido a um teste positivo por Covid-19.

Depois do embate na Supertaça, dragões e encarnados encontram-se pela segunda vez esta temporada, desta vez com o objetivo de não ficar mais longe do primeiro lugar.

O FC Porto atravessa a melhor fase da época, com 10 vitórias consecutivas em todas as competições, e pode fazer história se conseguir bater a equipa de Jorge Jesus. Caso isso suceda, será o quinto triunfo consecutivo frente ao Benfica, algo que nenhuma das formações alcançou no Clássico, em quase 90 anos de história.

Empatados na tabela, com 31 pontos, a quatro do Sporting, a pressão parece estar do lado da equipa de Jorge Jesus, devido ao recente desaire na Supertaça, mas também por causa do nível exibicional demonstrado esta temporada, bem longe do prometido pelo técnico "encarnado".

Além daqueles fatores, a história também parece não ajudar o Benfica, já que venceu na casa do FC Porto apenas quatro vezes nos últimos 30 anos, uma delas com Jorge Jesus, em 2014/15 (vitória por 2-0).

O "clássico" está agendado para as 21:00 e, nessa altura, FC Porto e Benfica já poderão estar a sete pontos da liderança.