Conheça os onzes de FC Porto e Boavista

© Eduardo Costa/Lusa

Por Gonçalo Teles 30 Outubro, 2021 • 16:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É dia de dérbi na Invicta. FC Porto e Boavista encontram-se, a partir das 17h00, em jogo a contar para a décima jornada da I Liga, separados por 12 pontos. Os dragões estão na segunda posição do campeonato, com 23 pontos, enquanto os axadrezados são oitavos, com 11.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Zaidu, Marcano, Uribe, Vitinha, Otávio, Luis Díaz, Evanílson e Taremi

Onze do Boavista: Alireza; Nathan, Javi García e Rodrigo Abascal; Reggie Cannon, Makouta, Reymão e Hamache; Gorré, Musa e Sauer

O jogo é arbitrado por Tiago Martins, assistido por Pedro Mota e Hugo Ribeiro. No VAR está Nuno Almeida.

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Pepê, Grujic, Manafá, Sérgio Oliveira, Loader e Fábio Vieira

Suplentes do Boavista: Bracali; Guito, Filipe Ferreira, Pedro Malheiro, Vukotic, Sebástian Pérez, Yusupha, Ntep e Tiago Morais.