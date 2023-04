Por Gonçalo Teles 30 Abril, 2023 • 17:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto venceu este domingo o Boavista por 1-0 com um golo de grande penalidade de Taremi e recuperou o segundo lugar do campeonato, recolocando-se a quatro pontos do Benfica.

Ouça o Relato TSF do golo, por João Ricardo Pateiro, com sonorização de Pedro Picoto. 00:00 00:00

Marcano foi expulso com vermelho direto e Uribe viu um cartão amarelo que o tira do próximo jogo dos dragões. Do lado do Boavista, Makouta, Yusupha e Salvador, todos amarelados, também vão ficar de fora.

Apesar de uma primeira parte muito animada no estádio do Dragão, não se viram golos até ao intervalo. Com mais remates à baliza e muita mais posse de bola, foi quase sempre o FC Porto quem esteve mais perto de marcar, em especial por Otávio e Evanilson. Do lado axadrezado foi Seba Perez quem mais ameaçou, mas Diogo Costa negou o remate do colombiano.

Em cima do intervalo houve tempo para fortes protestos no estádio depois de Taremi ter visto o cartão amarelo por, entendeu Rui Costa, ter simulado uma falta de Yusupha para grande penalidade.

A querer mais da equipa, Sérgio Conceição lançou para segunda parte três peças novas: Galeno, Toni Martínez e André Franco para os lugares de Manafá, Eustáquio e Evanilson. E foi de uma destas alterações que acabou por nascer um penálti.

Aos 57', André Franco foi travado em falta por Mangas dentro da grande área e Taremi, dos 11 metros, não desperdiçou: Bracali acertou no lado, não conseguiu chegar à bola e sofreu o 1-0.

Embora a vencer, o FC Porto ficou com a vida complicada pouco depois, quando Mangas fugiu à defesa portista e se preparava para isolar-se. Marcano foi atrás do português, puxou-o pela camisola ainda fora da grande área e, sendo o último homem, viu o vermelho direto. Toni Martínez foi o sacrificado para a entrada de Fábio Cardoso.

Petit, que já tinho feito entrar Gorré, aproveitou para lançar também em jogo o avançado Bozeník e montar um assalto à baliza portista para o último quarto de hora de jogo. Aos 82', reforçou essa intenção com as entradas de Joel Silva e Pedro Malheiro para os lugares de Makouta e Cannon.

E quatro minutos depois, quase foi feliz: Bozeník, já quase na pequena área, conseguiu desviar a bola de forma quase fatal, não tivessem valido aos dragões os reflexos de Diogo Costa.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Manafá, Pepe, Marcano, Wendell, Uribe, Eustáquio, Otávio, Pepê, Evanilson e Taremi

Onze do Boavista: Bracali, Onyemaechi, Cannon, Sasso, Abascal, Mangas, Perez, Makouta, Bruno Lourenço, Yusupha e Salvador

O árbitro foi Rui Costa, auxiliado por Nuno Manso e João Bessa Silva. No VAR esteve Claúdio Pereira.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Zaidu, Galeno, Grujic, Rodrigo Conceição, Namaso, André Franco e Toni Martínez

Suplentes do Boavista: João Gonçalves, Robson, Ibrahima, Gorré, Bozeník, Masa, Joel Silva, Martim Tavares e Malheiro