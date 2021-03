Abel Ruiz abre o marcador. FC Porto 0-1 Braga (1.ª parte)

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto © Ivan Del Val/Global Imagens

O FC Porto, detentor do troféu, recebe esta quarta-feira o Sporting de Braga, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, com os dragões a entrarem em campo em ligeira vantagem. O jogo tem início agendado para as 20h15.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Manafá, Mbemba, Pepe, Sarr, Grujic, Uribe, Otávio, Corona, Luis Díaz e Marega

Onze do SC Braga: Matheus, Tormena, Raul Silva, Borja, Esgaio, Galeno, Al Musrati, Fransérgio, Piazon, Ricardo Horta e Abel Ruiz

O golo marcado fora, no empate da primeira mão (1-1), no Minho, deixa a formação treinada por Sérgio Conceição na frente das meias-finais e um pouco mais perto de marcar presença no Estádio Nacional.

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Diogo Leite, Taremi, Zaidu, Sérgio Oliveira, Evanílson e Francisco Conceição

