O FC Porto está este domingo obrigado a não perder na receção ao Casa Pia, na 32.ª jornada da I Liga de futebol, para impedir que o Benfica celebre já esta noite o título de campeão nacional depois de ter goleado o Portimonense.

Os encarnados comandam com 83 pontos, mais sete do que os ainda campeões nacionais, e estão assim a uma vitória de festejar o seu 38.º campeonato. Protagonista dessa história pode ser o Casa Pia, 10.º classificado.

Apesar de o acerto ser pouco e da pressão para evitar uma festa antecipada do Benfica, tentando ao mesmo tempo não deixar o SC Braga aproximar-se demasiado do segundo lugar, o FC Porto entrou no jogo com pouca vontade de ceder a fatores externos.

Com André Franco no lugar de Otávio e uma dupla de avançados composta por Taremi e Evanilson que dava tudo menos descanso aos três centrais do Casa Pia, os dragões foram somando remates por Uribe, Taremi, Evanilson, Eustáquio e até Fabio Cardoso, que chegou a ensaiar um pontapé de bicicleta.

E se o jogo não corria especialmente bem ao Casa Pia, pior começou a correr quando, logo aos 22 minutos, Neto ficou no relvado depois de uma falta sobre Taremi. Avaliado pela equipa médica dos gansos, foi substituído por Taira.

A melhor oportunidade de golo do Casa Pia chegou já no minuto 43', quando Soma fugiu a Wendell e cruzou rasteiro para a entrada da pequena área. Godwin surgiu em corrida, pressionado, e não conseguiu sequer acertar na baliza de Diogo Costa. No minuto seguinte, os mesmos protagonistas, mas uma grande diferença: Godwin acertou com a baliza, mas Diogo Costa fez de paredão.

Só que, quando a bola em direção à baliza saiu de um companheiro de equipa, Diogo Costa nada conseguiu fazer. Foi o que aconteceu já para lá dos 45', quando Poloni bateu um livre lateral e Evanilson, no meio da confusão, desviou com a cabeça para a própria baliza.

Com mais de cinco minutos de atraso na reentrada para a segunda parte, o FC Porto voltou ao relvado para jogar a segunda parte com os mesmos onze jogadores.

Conceição esperou dez minutos e começou a aumentar a pressão, lançando Veron para o lugar de Fábio Cardoso. Um minuto depois, o brasileiro estava a assistir Taremi para o golo do empate e o Dragão suspirava de alívio.

Se a missão com que tinha entrado era a de mexer com tudo, Veron cumpria-a com tudo: ora à direita, ora à esquerda, não seria por ele que o FC Porto não encontrava formas de voltar a chegar à baliza de Ricardo Batista.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Pepê, Pepe, Fábio Cardoso, Wendell, Uribe, Eustáquio, André Franco, Galeno, Evanilson e Taremi

Onze do Casa Pia: Ricardo Batista, Varela, Vasco Fernandes, Zolotic, Poloni, Neto, Beni, Lelo, Soma, Godwin e Felippe

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, David Carmo, Veron, Zaidu, Grujic, Rodrigo Conceição, Namaso, Toni Martínez e Bernardo Folha

Suplentes do Casa Pia: Lucas Paes, Eduardo Fereira, João Nunes, Léo Bolgado, Diogo Pinto, Rafael Martins, Tchamba, Taira e Clayton

O árbitro do jogo é Manuel Oliveira, auxiliado por Carlos Campos e Fábio Silva. No VAR está Rui Oliveira.