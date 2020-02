FC Porto castigado com um jogo à porta fechada

Está em causa a agressão a um polícia © Fábio Poço/Global Imagens

Por Tiago Santos 21 Fevereiro, 2020 • 18:04

O FC Porto foi castigado com um jogo à porta fechada por causa da agressão de um adepto a um polícia, na última temporada.

Ao que a TSF apurou junto de fonte ligada ao processo, o incidente aconteceu na final da taça de Portugal do ano passado no jogo frente ao Sporting, no Estádio Nacional, que os 'dragões' perderam no desempate por grandes penalidades.

Os dragões já foram notificados da decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e têm agora dez dias para recorrer do castigo para o Tribunal Arbitral do Desporto. O recurso suspende o efeito deste castigo.