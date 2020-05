FC Porto chega a acordo para a venda de Alex Telles ao PSG

Allex Telles é um dos capitães do FC Porto © Tony Dias/Global Imagens

FC Porto e PSG chegaram a acordo para a transferência de Alex Telles. Segundo o jornal ABOLA, os dois emblemas devem apenas oficializar o negócio no final desta temporada, mas já garantiram um acordo para a transferência.

O lateral-esquerdo de 27 anos de idade deve render aos cofres do FC Porto, segundo o jornal ABOLA, 25 milhões de euros, número abaixo da cláusula de rescisão do contrato do atleta, os 40 milhões de euros.

O jogador vai continuar a atuar pelos dragões no reatar das competições. Já o PSG tem apenas esta temporada de competir na Liga dos Campeões, depois do campeonato francês ter sido dado como terminado.

Em 23 jogos esta temporada, Alex Telles soma oito golos e cinco assistências. Foi contratado pelo FC Porto em 2016 por 6,5 milhões de euros, proveniente do Galatasaray, da Turquia. Antes tinha passado pelo Inter de Milão.