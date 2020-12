Por TSF 20 Dezembro, 2020 • 19:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto garantiu este domingo mais uma vitória no campeonato, ao bater no Dragão (2-0) o Nacional da Madeira. Ambos os golos foram apontados na primeira parte.

O resultado começou a ser construído na sequência de uma grande penalidade convertida por Sérgio Oliveira. Antes do intervalo, os campeões nacionais aumentaram a vantagem por intermédio de Moussa Marega.

Na segunda parte, o FC Porto geriu a vantagem a pensar no clássico de quarta-feira frente ao Benfica, jogo onde se disputa a Supertaça Cândido de Oliveira.

Sérgio Conceição voltou a usar o seu onze "base" para mais um compromisso no campeonato. O grande ausente era o central Pepe, que se lesionou na face, tendo sido operado ao maxilar. Para o lugar do internacional português, o técnico portista deu a titularidade a Diogo Leite.

O FC Porto procurava não perder pontos para não deixar os rivais Benfica e Sporting que venceram as respetivas partidas desta 10.ª jornada da I Liga. No ataque dos dragões, Taremi fazia dupla com Marega.

Os dragões começaram o encontro no ataque e demoraram 21 minutos para abrir o marcador. O avançado iraniano Taremi foi carregado em falta na área e o árbitro da partida não teve dúvidas em assinalar grande penalidade.

Da marca dos onze metros, Sérgio Oliveira, o melhor marcador dos dragões, abriu o ativo, colocando a equipa em vantagem.

Antes do intervalo, o FC Porto aproveitou a passividade da defensiva da formação insular e aumentou a vantagem. Otávio estendeu a passadeira a Marega, que não teve problemas em finalizar para o 2-0.

Os jogadores do Nacional protestaram com o árbitro devido a uma alegada falta no lance que deu origem ao golo. No entanto, o VAR não viu qualquer irregularidade e validou o lance.

Na segunda parte, o FC Porto foi gerindo a vantagem. Sérgio Conceição foi obrigado a mexer devido a duas lesões: primeiro Otávio e depois Corona. Ambos saíram com queixas.