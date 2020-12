Por TSF 29 Dezembro, 2020 • 20:05 Partilhar este artigo Facebook

Depois da conquista da Supertaça sobre o rival Benfica, o FC Porto deslocou-se a Guimarães para defrontar o Vitória. Num estádio emblemático, completamente vazio, os dragões entravam para este jogo, referente à 11.ª jornada da I Liga, na quarta posição da tabela classificativa.

Sérgio Conceição, que não podia contar com Otávio, inovou e deu pela primeira vez a titularidade a Romário Baró. Já do lado do Vitória, destaque para a titularidade de Ricardo Quaresma, que defrontava a equipa onde cumpriu 226 jogos.

O jogo começou com o FC Porto a assustar a equipa da casa. O guardião Bruno Varela mostrou-se nervoso no arranque da partida e ofereceu a bola a Corona, que de primeira, rematou por cima da barra. Foi por centímetros que os campeões nacionais não inauguraram o marcador.

A equipa do Vitória não acompanhou a insegurança do seu guarda-redes e foi ao ataque abrir o placar. Rochinha ganhou espaço à entrada da área e rematou para o fundo das redes de Marchesín. A bola embateu ainda no central Diogo Leite.

O FC Porto foi à procura do golo do empate, mas estava com dificuldades em ultrapassar a defensiva minhota. Já o Vitória, aproveitando o espaço no setor mais recuado dos dragões, foi novamente à área assustar Marchesín.

Onze do Vitória SC: Bruno Varela; Sacko, Jorge Fernandes, Mumin e Gideon Mensah; Pepelu, André André e André Almeida; Quaresma, Estupiñan e Rochinha.

Onze do FC Porto: Marchesín; Manafá, Pepe, Diogo Leite e Zaidu; Sérgio Oliveira e Uribe; Marega, Baró e Corona, Taremi.