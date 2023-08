FC Porto confirma contratação de Alan Varela até 2028

Alan Varela © Twitter/@FCPorto

O FC Porto oficializou esta quarta-feira a contratação de Alan Varela ao Boca Juniors. O médio argentino assina pelos dragões até 2028.

"Estou muito contente por chegar a um clube tão grande como o FC Porto e ansioso por conhecer os meus novos companheiros e as instalações do clube... sinto-me muito feliz. O estádio é lindo, mal posso esperar por jogar aqui e vou começar a trabalhar de imediato para ver se mereço a confiança do mister já no fim de semana", disse o jogador aos canais oficiais do clube.

Alan Varela é Dragão até 2028



Bienvenido

Alan Varela vai atuar pelo FC Porto com o número 22 nas costas e o jogador promete trabalho:

"Assinar por um grande clube como o FC Porto deixa-me extremamente motivado e estou com ganas de vestir esta camisola. Prometo sacrificar-me em prol da equipa, quero disputar o máximo de jogos e tentarei estar a cem por cento em todos eles. Obrigado aos adeptos pelas mensagens de boas-vindas, fico muito contente por chegar aqui e oxalá juntos possamos cumprir os nossos objetivos", referiu.

Pinto da Costa, por sua vez, fala do negócio: "Este era um jogador referenciado há muito, estávamos em negociações e o Boca Juniors pediu muito para que estas só se concretizassem depois da eliminatória da Libertadores. Nós compreendemos a situação e é com muito prazer que concretizamos um desejo antigo. Temos a máxima esperança no Alan Varela e estou convencido de que com a equipa que temos ao comando do Sérgio Conceição daremos muitas alegrias e momentos de júbilo aos nossos adeptos."

Minutos antes do anúncio, os dragões utilizaram as redes sociais para dar uma pista. Num vídeo, várias músicas alusivas ao FC Porto tocam num rádio e, no final, uma música sobre a Argentina, pintada com o símbolo portista com as cores albicelestes.

[ ]



Muchachos

⌛#ImortaisPorDireito pic.twitter.com/lhvKZPvCmD - FC Porto (@FCPorto) August 16, 2023

É a primeira vez que Alan Varela, de 22 anos, deixa o Boca Juniors e a Argentina. Pelo antigo clube, o médio realizou 111 jogos, marcando dois golos e fazendo quatro assistências.