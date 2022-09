FC Porto confirma Samuel Portugal com contrato até 2027

Samuel Portugal © FCPorto/Twitter

Samuel Portugal é o novo guarda-redes do FC Porto. Os dragões confirmaram a chegada do antigo jogador do Portimonense.

O brasileiro vai ficar ligado aos azuis e brancos até 2027 e vai vestir a camisola 94.

✍ O é Dragão até 2027

Bem-vindo #WelcomeSamuelPortugal #IndomáveisPorNatureza pic.twitter.com/FlXGltuOGi - FC Porto (@FCPorto) September 1, 2022

Em declarações aos canais oficiais do clube, o guarda-redes diz que está agradecido por chegar aos dragões.

"Estou muito grato pelo meu trabalho ter sido reconhecido e por chegar a um grande como o FC Porto. Para chegar aqui, foi bastante difícil. Trabalhei arduamente, focado e determinado, sempre com a consciência de que tudo tinha um propósito", afirma Samuel Portugal, revelando que escolheu o número 94 por ser a data de nascimento.

O guarda-redes falou sobre os colegas de posição: "Vai ser muito bom trabalhar com todos os guarda-redes. O Diogo é um grande guarda-redes que se tem vindo a destacar na Liga e na seleção, o Cláudio Ramos também tem excelentes qualidades e o Francisco Meixedo não conheço. Quero acrescentar e quem ganha é o FC Porto."

Samuel Portugal chegou ao Portimonense em janeiro de 2019, proveniente do Coritiba, do Brasil. No Algarve fez 65 jogos pela equipa principal, onde sofreu 76 golos e em 20 dessas partidas não viu nenhuma bola entrar na baliza. Fez ainda 21 jogos pela formação de sub-23.