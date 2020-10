FC Porto defronta City e Olympiacos na fase de grupos da Champions. Siga aqui o sorteio

Os dragões vão cumprir a sua 24.ª participação na fase de grupos © Manuel Fernando Araújo/Lusa

Por Cátia Carmo 01 Outubro, 2020 • 15:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O campeão português em título FC Porto, que parte como cabeça de série, conhece esta quinta-feira os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões, num sorteio marcado para as 16h em Genebra, na Suíça.

Resultados do sorteio:

Grupo A:

Bayern de Munique

Atlético de Madrid

Salzburgo

Grupo B:

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Inter de Milão

Grupo C:

FC Porto

Manchester City

Olympiacos

Grupo D:

Liverpool

Ajax

Atalanta

Grupo E:

Sevilha

Chelsea

FC Krasnodar

Grupo F:

Zenit

Borussia Dortmund

Lazio

Grupo G:

Juventus

Barcelona

Grupo H:

Paris Saint-Germain

Manchester United

Leipzig

Os dragões, que falharam a edição do ano passado, vão cumprir a sua 24.ª participação na fase de grupos, tal como o campeão europeu Bayern Munique. Melhor, só os dois gigantes espanhóis, o Real Madrid e o FC Barcelona, que vão para a 25.ª.



Face à pandemia de Covid-19, que atrasou o início da prova, a fase de grupos da Champions apenas arranca em 20 de outubro, sendo que tudo se decidirá no espaço de oito semanas: três consecutivas, duas de interregno e mais três de rajada.



As datas são 20 e 21 de outubro (primeira jornada), 27 e 28 de outubro (segunda), 3 e 4 de novembro (terceira), 24 e 25 de novembro (quarta), 1 e 2 de dezembro (quinta) e 8 e 9 de dezembro (sexta e última).

Drogba e Manuel Neuer premiados

Antes do sorteio, os prémios individuais. Didier Drogba, antigo avançado do Chelsea e vencedor da Champions em 2011/12, subiu ao palco para receber o prémio do presidente da UEFA.

Neuer, guardião do Bayern de Munique, atual detentor do troféu, foi distinguido com o prémio de guarda-redes do ano. Do lado feminino, Bouhaddi, do Lyon, é a guarda-redes do ano.

Já o prémio de Melhor Defesa do Ano foi para Joshua Kimmich, do Bayern. Wendie Renard, do Lyon, venceu o prémio de Melhor Defesa do Ano feminino.

O Melhor Médio do Ano é De Bruyne, do Manchester City. Uma distinção que, do lado do futebol feminino, foi para Dzsenifer Marozsan, do Lyon.

É também para o Bayern que vai o prémio de Melhor Avançado do Ano: Lewandowski. A Melhor Avançada do Ano, por sua vez, é Pernille Harder, do Wolfsburgo.

Notícia em atualização