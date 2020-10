Rúben Semedo e o regresso de William em destaque nos convocados para os jogos de Portugal em outubro

© EPA/JULIEN WARNAND

O selecionador Fernando Santos já divulgou a lista de convocados de Portugal para os três jogos que os campeões europeus vão realizar no mês de outubro, dois a contar para a Liga das Nações de futebol.

Guarda-redes - Anthony Lopes (Olympique Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton) e Rui Silva (Granada CF);

Defesas - João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Rúben Semedo (Olympiakos), Mário Rui (SSC Nápoles) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Médios - Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Betis), Bruno Fernandes (Manchester United FC), Renato Sanches (LOSC Lille), João Moutinho (Wolverhampton) e Sérgio Oliveira (FC Porto);

Avançados - Daniel Podence (Wolverhampton) Rafa Silva (SL Benfica), Bernardo Silva (Manchester City FC), Diogo Jota (Liverpool FC), André Silva (Eintracht Frankfurt), Cristiano Ronaldo (Juventus FC), Trincão (FC Barcelona) e João Félix (Atlético Madrid).

Em 7 de outubro, Portugal defronta a Espanha num encontro particular que vai decorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa, seguindo-se dois jogos a contar para o Grupo 3 da Liga das Nações.



Quatro dias depois, a seleção nacional, que conquistou a primeira edição da prova, regressa pela primeira vez ao Stade de France desde que venceu o Euro2016 para enfrentar a França e, em 14 de outubro, volta a atuar em Alvalade perante a Suécia.



Portugal lidera o Grupo 3 da Liga A da Liga da Nações com seis pontos, em igualdade com a França, embora tenha vantagem no número de golos marcados. Suécia e Croácia continuam com zero.