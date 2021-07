FC Porto defronta o Lille no Algarve. Conheça os onzes

© Ivan Del Val/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 25 Julho, 2021 • 19:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto defronta, este domingo, os franceses do Lille num jogo de apresentação disputado no Estádio do Algarve.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Marcano, Mbemba, Manafá, Bruno Costa, Sérgio Oliveira, Otávio, Pepê, Toni Martínez e Taremi

Onze do Lille: Jardim, Çelik, Djalo, Botman, Bradaric, André, Xeka, Araújo, Bamba, David e Burak

Os dragões têm mais dois jogos agendados para esta semana: dia 28 com a Roma, de José Mourinho, e dia 31, com o Olympique Lyonnais. No último jogo, bateram (3-2) o Académico de Viseu.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos e Francisco Meixedo, Pepe, Fábio Cardoso, Diogo Leite, Zaidu, Nanu, Carraça, Marko Grujic, Vítor Ferreira, Rodrigo Valente, Romário Baró, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Fernando Andrade e Evanilson.

Suplentes do Lille: Fonte, Yazici, Raxu, Lihadji, Pied, Reinildo, Gomes, Ikoné, Ascone, Sanches, Weah, Niasse, Onana e Negrel.