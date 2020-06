FC Porto deixa dois pontos na Vila das Aves. Veja o resumo do jogo

Dragões falharam grande penalidade na primeira parte. O guardião do Aves foi o homem do jogo. Szymonek defendeu tudo o que havia para defender.

Por TSF 16 Jun, 2020 • 23:37

O FC Porto pode voltar a ver o Benfica igualar a pontuação no primeiro lugar do campeonato ao empatarem (0-0) no terreno do último classificado, o Desportivo das Aves.

Os dragões falharam uma grande penalidade por intermédio de Zé Luís, no decorrer da primeira parte. A grande figura do encontro foi o guardião brasileiro da equipa da Vila das Aves. Fábio Szymonek mostrou-se intransponível, ao rubricar várias defesas de grande nível ao longo de todo o encontro.