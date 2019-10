FC Porto e Benfica à espera de jogos difíceis na Taça de Portugal

O sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal realizou-se esta segunda-feira © Paulo Spranger /Global Imagens

Após o sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal, houve lugar para as habituais análises aos "duelos". Luisão foi o representante do SL Benfica na Cidade do Futebol, e considerou que será "um jogo difícil". "O Vizela tem feito um excelente campeonato. Será um jogo importante e uma festa bonita. O caminho ainda é longo e temos um adversário muito difícil pela frente", analisou.

O antigo capitão encarnado recordou um jogo que teve contra a equipa do alto Minho, para a fase de grupos da taça da liga em 2017 (o Benfica venceu por 4-0), de forma a salientar a "enorme cortesia" entre os dois clubes.

Já do lado do Vizela, o presidente da SAD, Diogo Godinho, admitiu que não queria jogar com a equipa de Bruno Lage. "Sabemos que vai ser um jogo bastante difícil, mas tudo faremos para complicar a vida ao Benfica. Espero que seja uma festa muito bonita que é a Taça de Portugal", assegura.

O FC Porto, finalista vencido da última edição da prova, recebe o Vitória de Setúbal, num dos dois jogos entre equipas da Primeira Liga. João Pinto, representante dos dragões, considera que "jogar em casa é importante". O antigo jogador destaca ainda o historial do clube setubalense na prova, que conta com três conquistas.

Para além do FC Porto x Vitória de Setúbal, o segundo encontro entre equipas da Primeira Liga opõe o Sporting de Braga ao Gil Vicente, num "dérbi" do Minho. O Alverca, que eliminou o Sporting CP, vai defrontar o Rio Ave em Vila do Conde.