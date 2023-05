FC Porto e Famalicão procuram juntar-se a Braga na final da Taça de Portugal

Sérgio Conceição aponta à vitória © EPA

O FC Porto, detentor do troféu, e Famalicão procuram esta quinta-feira juntar-se ao Sporting de Braga na final da Taça de Portugal de futebol, com o campeão nacional em posição privilegiada para o confronto da segunda mão das meias-finais.

Além de receber a equipa minhota no Estádio do Dragão, o FC Porto venceu o confronto inicial, em Vila Nova de Famalicão, por 2-1, com golos dos espanhóis Marcano (16 minutos), que se tornou o defesa mais goleador do clube, e Toni Martínez (63), tendo Alexandre Penetra (36) marcado para os anfitriões.

Marcano vai cumprir um jogo de suspensão e será a principal ausência na equipa 'azul e branca', que encontra pela quinta vez o Famalicão na prova -- a primeira nas meias-finais -, tendo-se qualificado sempre para a fase seguinte.

Numa eliminatória entre o segundo e o sétimo classificado da I Liga, com início às 20:30, o FC Porto procura atingir a 33.ª final da Taça de Portugal -- que conquistou 18 vezes -, a quarta nas últimas cinco épocas, enquanto o Famalicão persegue uma presença inédita no Jamor.

À espera de conhecer o adversário na final da Taça de Portugal de 2022/23, marcada para 04 de junho, está o Sporting de Braga, que se impôs de forma categórica ao Nacional na outra meia-final, com uma goleada por 5-0 no Funchal e um empate 2-2 em casa.