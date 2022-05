FC Porto parte favorito. Após dobradinha, 33% acreditam que vai revalidar o título

© Manuel Fernando Araújo/Lusa

Depois da dobradinha, o FC Porto parte em vantagem para a próxima temporada. É o que revela a sondagem da Aximage para a TSF, JN e DN. O objetivo é avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com futebol e a conclusão é que os dragões são os melhores colocados para vencer o próximo campeonato.

É por pouco, mas o FC Porto é o principal candidato a vencer o título na próxima temporada. 33% dos adeptos de futebol desta sondagem acreditam que os dragões vão revalidar o título. Apenas por mais três pontos percentuais do que o Benfica, que reúne 30% dos votos. O Sporting aparece no terceiro lugar, com os votos de 21%.

Ainda em relação a esta questão, sobre quem vai ganhar o campeonato na próxima época, a massa adepta do FC Porto é a mais convicta. 96% acreditam que os azuis vão alcançar a dobradinha. A vantagem de convicção ultrapassa em 20 pontos percentuais a convicção dos adeptos rivais.

Quanto ao principal responsável pelo título conquistado esta época pelo FC Porto... não... não é Sérgio Conceição. Para os adeptos, foram os jogadores os verdadeiros obreiros do campeonato portista (47%). O treinador Sérgio Conceição aparece em segundo lugar, com 36%, bem à frente do presidente Pinto da Costa (9%).

Em relação ao melhor jogador do campeonato, há um grande equilíbrio entre Darwin Núñez e Pepe. O avançado do Benfica, ainda assim, aparece à frente com 25%, com mais três pontos percentuais do que o central do FC Porto. Pablo Sarabia, do Sporting, é considerado pelos adeptos o terceiro melhor jogador, com 14%, com alguma distância para os dois primeiros. Curioso que há vários adeptos sem opinião - 22%.

Nesta sondagem, a maior parte dos adeptos inquiridos são do Benfica (30%), 22% são do FC Porto e 20% do Sporting. Os restantes são de outro clube ou, simplesmente, não têm nenhuma ligação clubística.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, Jornal de Notícias e Diário de Notícias com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com futebol.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 19 e 24 de maio de 2022. Foram recolhidas 805 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo, grupo etário e escolaridade.

À amostra de 805 entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,45%. A responsabilidade do estudo é da ​​​​​​​Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.