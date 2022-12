FC Porto e Gil Vicente disputam vaga na "final four" da Taça da Liga

© José Carmo/Global Imagens

O FC Porto, campeão nacional de futebol, e o Gil Vicente disputam esta quarta-feira uma vaga na 'final four' da Taça da Liga de futebol, para defrontar o Académico de Viseu, da II Liga.

Os 'dragões' procuram o primeiro troféu na competição, depois de terem chegado quatro vezes à final, em 2009/10, 2012/13, 2018/19 e 2019/20, tal como os minhotos, que disputaram o encontro decisivo em 2011/12.

O FC Porto, segundo classificado da I Liga, venceu o Grupo A, com sete pontos, após empatar com Mafra (2-2), da II Liga, e ao baterem Desportivo de Chaves (2-0) e Vizela (4-0), ambos do escalão principal.

O Gil Vicente, que ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar do campeonato, ficou no primeiro lugar do Grupo E, também com sete pontos, começando igualmente com uma igualdade, frente ao Sporting da Covilhã (2-2), seguindo com triunfos diante de Nacional (2-0) e Portimonense (0-3).

O jogo marcado para o Estádio do Dragão, no Porto, para as 20h15, vai ser arbitrado por Manuel Mota, da associação de Braga.

O vencedor vai encontrar, depois, o 'secundário' Académico de Viseu na 'final four' da 16.ª edição da prova, que vai voltar a ser disputada pela terceira época seguida no Estádio Municipal de Leiria, entre 24 e 28 de janeiro de 2023.