Sheriff-SC Braga e FC Porto-Lazio no play-off da Liga Europa. Conheça o sorteio

FC Porto e Sporting de Braga conhecem esta segunda-feira os próximos adversários na Liga Europa, num sorteio marcado para Nyon, na Suíça.

Os dragões falharam o acesso aos oitavos da Liga dos Campeões, ao serem terceiros do Grupo B, atrás de Liverpool e Atlético de Madrid e à frente de AC Milan, e vai disputar o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Conheça a lista de jogos:

Sevilla - Dinamo Zagreb

Atalanta - Olympiacos

Leipzig - Real Sociedad

Barcelona - Napoli

Zenit - Betis

Borussia Dortmund - Rangers

Sheriff - SC Braga

FC Porto - Lazio

Os encontros do play-off de acesso aos oitavos da Liga Europa realizam-se a 17 e 24 de fevereiro, com o FC Porto a começar no Dragão e o Sporting de Braga a fechar na Pedreira.