FC Porto e Sporting lutam hoje pelo título no Estádio do Dragão

Os 'leões' saíram derrotados nas últimas quatro vezes que atuaram no Dragão para o campeonato

O segundo classificado FC Porto e o líder Sporting defrontam-se este sábado no encontro grande da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num 'clássico' que poderá ser determinante para as contas do título.

No Estádio do Dragão, com as duas equipas separadas por 10 pontos, o Sporting pode dar um passo gigante rumo à conquista do campeonato, que seria o primeiro para a equipa de Alvalade em duas décadas, enquanto o FC Porto, atual campeão, está obrigado a vencer para ainda ter alguma esperança na revalidação.

Ouça a antecipação dos treinadores. 00:00 00:00

Sem derrotas no campeonato e altamente motivado depois de seis vitórias consecutivas, oito em todas as provas, o Sporting chega ao Estádio do Dragão com a noção que, com um triunfo, só um verdadeiro desastre poderá afastar o título de Alvalade, e com o empate também a ser um resultado 'agradável'.

Contudo, os 'leões' saíram derrotados nas últimas quatro vezes que atuaram no Dragão para o campeonato e é preciso recuar até 2016 para encontrar um triunfo no recinto do FC Porto, por 3-1, numa temporada em que o Sporting ficou apenas a um ponto do título, conquistado pelo Benfica.

O 'clássico' promete ser o jogo da época para a equipa treinada por Sérgio Conceição, que na última ronda regressou às vitórias no campeonato (2-1 no campo do Marítimo), depois de três empates consecutivos.

Um triunfo coloca o FC Porto a sete pontos do Sporting e reacende as esperanças para o lado dos 'dragões', enquanto um empate mantém tudo igual e uma derrota praticamente significa o adeus à revalidação do título.

Já nesta temporada, na primeira volta, Sporting e FC Porto empataram 2-2 no Estádio José Alvalade e encontraram-se de novo nas meias-finais da Taça da Liga, em Leiria, com os 'leões' a vencerem por 2-1 e posteriormente a conquistarem o troféu.

O clássico está agendado para as 20:30.

Antes, às 15:30, o Famalicão recebe o Farense, num duelo entre equipas que estão na luta pela manutenção, e, às 18:00 (17:00 nos Açores), o Paços de Ferreira joga no campo do Santa Clara.

A 21.ª jornada arrancou na sexta-feira, com o Vitória de Guimarães a receber e a vencer o Boavista por 2-1.

Programa da 21.ª jornada:

- Sexta-feira, 26 fev:

Vitória de Guimarães - Boavista, 2-1

- Sábado, 27 fev:

Famalicão - Farense, 15h30

Santa Clara - Paços de Ferreira, 17h00 locais (18h00 horas de Lisboa)

FC Porto - Sporting, 20:30

- Domingo, 28 fev:

Portimonense - Marítimo, 15h00

Tondela - Gil Vicente, 17h30

Nacional - Sporting de Braga, 20h00

- Segunda-feira, 01 mar:

Benfica - Rio Ave, 19h00

Moreirense - Belenenses SAD, 20h15