"FC Porto é um clube gigante e de muita tradição." Gabriel Veron viajou para Portugal

Gabriel Veron © Jonathan Miranda Vanegas/EPA

O futebolista brasileiro Gabriel Veron viajou na quinta-feira para Portugal e falou já como reforço do FC Porto, que deverá oficializar em breve a contratação do extremo do Palmeiras.

"Estou muito feliz com esse novo desafio na minha carreira. Apesar de ser tudo muito novo, sinto-me preparado e confiante para atuar no futebol europeu. O FC Porto é um clube gigante e de muita tradição, entrar em campo com essa camisola vai ser a realização de um sonho", disse o jogador, de 19 anos, citado pelo Globo Esporte.

Antes de embarcar, acompanhado pelos seus empresários, o avançado disse estar agradecido ao Palmeiras, clube que o formou, aos companheiros e também ao treinador português Abel Ferreira, por lhe permitir chegar a este momento.

"Nestes dois anos de trabalho, auxiliou-me e preparou-me para este momento, em que deixo o clube para viver e jogar na Europa", adiantou o jogador, que começou ainda nos infantis do Palmeiras, até se afirmar nos seniores em 2020.

Ainda segundo a imprensa brasileira, Veron, eleito em 2019 o melhor jogador do Mundial de 2017, deverá ser apresentado pelo FC Porto no sábado, antes do particular entre os 'dragões' e os franceses do Mónaco, no Estádio do Dragão (20:00).

A imprensa avança também que o jogador é transferido para o FC Porto por 10,2 milhões de euros.