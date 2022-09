FC Porto em silêncio, Sérgio Conceição não faz antevisão ao Estoril

Sérgio Conceição © José Coelho/Lusa

Ao contrário do que é habitual, o clube azul e branco não vai realizar esta sexta-feira a conferência de imprensa que ia servir para fazer a antevisão ao jogo de sábado com o Estoril.

Isto numa semana em que a família de Sérgio conceição foi alvo de um ataque à saída do Estádio do Dragão, com o carro onde seguia a mulher e dois dos filhos do técnico foi apedrejado.

Um momento de tensão vivido depois da derrota europeia por 4-0 frente ao Club Brugge, e que o FC Porto decidiu para já "blindar" o balneário e não colocar o treinador numa sala de imprensa com os jornalistas.

A equipa do FC Porto vai treinar esta manhã de sexta-feira no Olival, depois os jogadores e restante comitiva azul e branca seguem viagem para Lisboa. O jogo com Estoril - 7.ª jornada da Primeira Liga - está marcado para este sábado às 18h00.

O médio Otávio continua afastado dos trabalhos. O internacional português está no boletim clínico dos dragões com uma recaída da lesão costal. Otávio vai falhar o jogo com o Estoril.