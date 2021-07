Dragões reencontram Mourinho. Roma 0-0 FC Porto (intervalo)

© Carlos Vidigal/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 28 Julho, 2021 • 19:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto reencontra-se, esta quarta-feira, com José Mourinho para mais um jogo de preparação da época futebolística que está prestes a iniciar-se. A AS Roma é a adversária dos dragões que, no último fim de semana, venceram o campeão francês Lille por 2-0.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Mbemba, Manafá, Sérgio Oliveira, Otávio, Bruno Costa, Pepê, Toni Martínez e Mehdi Taremi

Onze da AS Roma: Rui Patrício; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Darboe, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

O jogo decorre no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal, concelho de Lagoa. O árbitro da partida é Rui Soares, da Associação de Futebol Santarém.