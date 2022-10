Sérgio Conceição, treinador do FC Porto © Pedro Correia / Global Imagens

Já há data e hora para a estreia do FC Porto na Taça de Portugal. Os dragões vão defrontar o Anadia fora de casa, dia 16 de outubro, domingo, às 20h45.

O jogo da terceira eliminatória da competição vai ter lugar no Estádio Municipal Engenheiro Sílvio Henriques Cerveira, em Anadia.

O presidente da SAD do Anadia, o japonês Akira Nakamura, afirmou na terça-feira que a equipa do terceiro escalão "vai lutar até ao fim" no duelo com o FC Porto, da terceira eliminatória da Taça de Portugal.