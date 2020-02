FC Porto fala de "campanha em curso" do Benfica para "condicionar" campeonato

© Octavio Passos/Global Imagens

Por Tiago Santos 10 Fevereiro, 2020 • 18:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto acusa o Benfica de estar a tentar condicionar o resto do campeonato ao pedir árbitros internacionais para os jogos entre as duas equipas até ao final da temporada. Os dragões falam mesmo de "alarvidades" do clube da Luz, que esta segunda-feira pediu "árbitros estrangeiros para os jogos do Benfica e FC Porto até final desta época".

Numa nota publicada esta tarde no site dos dragões , os azuis e brancos lembram que o Benfica usou a mesma estratégia quando no ano passado, depois da eliminação da Taça da Liga, pediram que o árbitro daquele jogo não voltasse a apitar.

Os dragões escrevem ainda que a vitória sobre os encarnados "instalou na Direção do SL Benfica a dúvida sob [sic] a real capacidade do seu treinador e dos seus jogadores para o que resta do campeonato".

À TSF, fonte oficial do Benfica garante que os encarnados vão avançar com pedidos de abertura de processo disciplinares sobre Pepe e Marega. As águias avançam ainda com um pedido de despenalização a Weigl e Vlachodimos pelos amarelos que viram no clássico frente ao FC Porto.