Começa no Dragão. FC Porto 0-0 Famalicão (1.ª parte)

O FC Porto vai procurar vencer esta sexta-feira o Famalicão, num jogo da 30.ª jornada da I Liga, para pressionar o líder Sporting.

Onze do FC Porto: Marchesín; Corona, Mbemba, Diogo Leite e Manafá; Francisco Conceição, Uribe, Grujic e Otávio; Toni Martínez e Taremi.

Suplentes: Diogo Costa, Carraça, Sarr, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Luis Díaz, Marega, João Mário e Evanilson.

Onze do Famalicão: Luiz Júnior; Diogo Figueiras, Riccieli, Diogo Queirós e Verdonk; Ugarte, Gustavo Assunção, Pêpê e Iván Jaime; Gil Dias e Ivo Rodrigues.

Os dragões, que na última jornada empataram com o Moreirense (1-1), estão no segundo lugar da I Liga, com 67 pontos, a seis do líder Sporting, e vão tentar reduzir a diferença e colocar pressão nos leões, que apenas entram em campo no sábado, na receção ao Nacional.

O FC Porto não vai poder contar com o técnico Sérgio Conceição no banco de suplentes, uma vez que o treinador foi suspenso por 21 dias, após a expulsão no jogo com o Moreirense, e apenas regressa ao banco na partida da 34.ª e última jornada.