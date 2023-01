Por Rui Oliveira Costa 15 Janeiro, 2023 • 19:34 Partilhar este artigo Facebook

O FC Porto venceu este domingo o Famalicão por 4-1 e aproveitou o deslize do Benfica frente ao Sporting para se aproximar da liderança do campeonato.

Galeno bisou na primeira parte e ainda assistiu Otávio para o terceiro. No segundo tempo, Taremi fez o quarto, mas Rui Fonte estabeleceu o resultado final em 4-1.

Os dragões entraram melhor e inauguraram o marcador logo aos dez minutos. Toni Martínez ganha a linha de fundo e cruza rasteiro para o segundo poste, onde apareceu Galeno para encostar para o 1-0.

E se Galeno inaugurou o marcador, foi ele quem deu seguimento. João Mário cruza atrasado da direita, Uribe remata para defesa de Luíz Júnior e Galeno fez o segundo na recarga.

O Famalicão entrou no Estádio do Dragão para ser atrevido, mas esbarrou na eficácia e na pressão dos dragões.

Aos 42 minutos, Otávio fez o terceiro, após assistência de Galeno a partir da esquerda.

O jogo chega ao intervalo com uma vantagem confortável dos dragões no marcador.

O início da segunda parte foi igual a toda a primeira. João Mário recebeu a bola na direita e cruzou para a cabeça de Taremi. O iraniano não vacilou e fez o quarto dos dragões.

A seguir apareceu o Famalicão.​ Lance pela esquerda​​​​​​ do ataque famalicense, a bola é cruzada, mas há um desvio que trai Diogo Costa. Na recarga aparece Rui Fonte para o golo.

O jogo estava endiabrado. Diogo Costa repôs a bola longa para Taremi e o avançado apanha Luíz Júnior fora da baliza para fazer um chapéu. Contudo, o iraniano tocou com a mão na bola e o golo foi anulado após intervenção do VAR.

Se há um golo anulado do outro, também há no outro. Pablo cabeceia para o fundo da baliza do FC Porto após cruzamento da esquerda, mas estava em fora de jogo.

Os dragões acabaram mesmo por vencer a partida e aproveitar o deslize do Benfica. Com este resultado o FC Porto mantém-se no terceiro lugar, agora com cinco pontos de desvantagem para o Benfica e menos um do que o Braga.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Otávio, Uribe, Grujic e Galeno; Taremi e Toni Martínez.

Onze do Famalicão: Luíz Júnior, Mihaj, Penetra, Ivo Rodrigues, Iván Jaime, Gustavo Assunção, Riccieli, Rui Fonte, Moura, Pablo e Colombatto.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Pepe, Veron, Pepê, Rodrigo Conceição, Namaso, André Franco, Eustaquio e Gonçalo Borges.

Suplentes do Famalicão: Zlobin, Queirós, Rúben Lima, Kadile, David, Gustavo Sá, Dobre, Zaydou e Aguirregabiria.