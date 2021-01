Taremi abre o marcador. Farense 0-1 FC Porto (1.ª parte)

© EPA

Por TSF 25 Janeiro, 2021 • 19:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dezoito anos depois, o Estádio São Luís, em Faro, voltou a receber um dos "grandes" do futebol português. O Farense recebia o campeão FC Porto, em jogo da 15.ª jornada.

O treinador Sérgio Conceição promoveu alterações na equipa, reservando uma novidade para este duelo. O brasileiro Otávio recuperou da Covid-19 e entrou direto no onze inicial.

Na equipa da casa, houve duas alterações em relação ao última jogo, uma vitória frente ao Gil Vicente.

O jogo começou com o FC Porto com muita pressa em resolver o jogo. Os dragões instalaram-se no ataque e alcançaram o primeiro golo aos 15 minutos de jogo.

Mehdi Taremi concluiu com êxito uma excelente jogada de ataque pelo lado direito do ataque.

Onze do Farense: Rafael Defendi; Alex Pinto, Bura, Cássio Scheid, Fábio Nunes; Filipe Melo, Amine Oudrhiri; Madi Queta, Gauld, Licá; Stojiljković.

Suplentes do Farense: Hugo Marques, André Pinto, Abner, Tomás Tavares, Falcão, Lucca, Hugo Seco, Mansilla, Pedro Henrique.

Onze do FC Porto: Marchessín; Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Corona, Grujic, Uribe e Otávio; Marega e Taremi;

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa; Diogo Leite, Loum, Carraça, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez Fábio Vieira e Francisco Conceição;

O árbitro da partida é Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.