Taremi abre o marcador de penálti. FC Porto 1-0 Farense (1.ª parte)

Com a obrigação de vencer, o FC Porto recebeu no Dragão o Farense, em jogo da 32.ª jornada da I Liga. Uma derrota dos dragões dava o título ao Sporting, que só joga esta terça-feira com o Boavista.

O jogo começou com um lance na área do Farense. Licá desviou a bola com o braço e o árbitro, depois de alertado pelo VAR, assinalou grande penalidade.

Otávio deu a bola a Taremi que, da marca de onze metros, não falhou, batendo o guardião Beto com um remate muito forte.

Onze do FC Porto: Marchesín; João Mário, Mbemba, Pepe e Manafá; Luis Díaz, Grujic, Uribe e Otávio; Taremi e Toni Martínez.

Onze do Farense: Beto; Tomás Tavares, César, Cássio Scheid e Abner; Amine e Lucca; Bilel, Ryan Gauld e Licá; Pedro Henrique.