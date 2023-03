FC Porto fecha primeiro semestre de 2022/23 com prejuízo superior a nove milhões de euros

© Manuel Fernando Araújo/Lusa (arquivo)

A FC Porto SAD apresentou um resultado negativo de 9,891 milhões de euros (ME) no primeiro semestre de 2022/23, abaixo dos 10,329 ME obtidos no período homólogo de 2021/22, revelou na terça-feira o clube da I Liga de futebol.

Consoante o relatório e contas consolidado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os proveitos operacionais, excluindo passes de jogadores, subiram 12,047 ME, principalmente face ao desempenho nas provas da UEFA, apesar de ainda não constar a receita inerente à passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os custos operacionais cresceram 17,475 ME face ao primeiro semestre da temporada passada, incluindo a atribuição de prémios pelo acesso do FC Porto à fase de grupos da principal competição europeia de clubes na qualidade de campeão nacional e respetiva performance em 2022/23, bem como a 23.ª conquista da Supertaça Cândido de Oliveira.

Apesar de os resultados com cedência de passes de futebolistas não terem registado a habitual preponderância nas contas da sociedade, ao contribuírem com 3,687 ME, os resultados operacionais fixaram-se em 1,430 ME, em linha com os do período homólogo.

O passivo da FC Porto SAD reduziu 48,747 ME, para atingir os 481,370 ME em 31 de dezembro de 2022, sobretudo por causa da "diminuição do valor global dos empréstimos bancários", em 41,8 ME, que significou um corte de 15% face a junho do ano passado.

Já o ativo situava-se em 359,342 ME, fazendo com que os capitais próprios registassem um valor negativo de 122,028 ME, superior aos 111,668 ME calculados a meio de 2022.

Na tradicional mensagem publicada no relatório e contas, o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa salientou que comanda um clube "habituado a dificuldades e a ultrapassar obstáculos que obrigam a muito trabalho e a uma constante capacidade de superação".

"Não podemos nunca prometer vitórias, porque isso só se consegue no campo, mas já não precisamos de prometer empenho e dedicação, até porque todos os que gostam e acompanham o FC Porto sabem que lutamos sempre pela vitória, pela conquista e que não nos temos dado nada mal. Vamos continuar a ser competitivos e a acreditar que em maio vamos ter razões para celebrar", afiançou o líder máximo dos campeões nacionais.

A equipa de Sérgio Conceição detém atualmente os quatro principais troféus do futebol nacional, após ter juntado esta época a Supertaça Cândido de Oliveira e uma inédita Taça da Liga às conquistas do 30.º campeonato e da 18.ª Taça de Portugal em 2021/22.

O FC Porto segue na segunda posição da I Liga, com 51 pontos, a oito do líder Benfica, ao fim de 22 rondas, vai defrontar o Famalicão nas meias-finais da 'prova 'rainha' e está em desvantagem a meio da eliminatória dos 'oitavos' da 'Champions' com o Inter Milão.