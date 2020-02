FC Porto felicita Casillas por candidatura à presidência da federação espanhola

Iker Casillas © Miguel Pereira/Global Imagens

O FC Porto felicitou na segunda-feira o guarda-redes espanhol Iker Casillas pela candidatura à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol.

"O FC Porto congratula-se com o facto de Iker Casillas se candidatar à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol. O atleta do nosso clube ainda este domingo foi uma das vozes de incentivo que se fizeram ouvir através de vídeo no balneário em Guimarães, sofrendo e vibrando como se em campo estivesse", referem os 'dragões' em comunicado.

O espanhol Iker Casillas vai candidatar-se à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), anunciou o guarda-redes do FC Porto, confirmando o fim próximo da carreira profissional.

"Sim, vou candidatar-me à presidência da RFEF quando se convocarem eleições. Juntos vamos pôr a nossa federação à altura do melhor futebol do mundo: o de Espanha", afirmou Casillas na rede social Twitter.

O antigo 'capitão' da seleção espanhola disse ter comunicado "a decisão ao presidente do FC Porto", Pinto da Costa, ao qual deixou "um profundo agradecimento".

"Estamos a trabalhar com o máximo de respeito e afinco na nossa candidatura. Esperam-nos mais de 23.000 eleitores, numas eleições justas e transparentes", escreveu.

Casillas tinha anunciado em setembro que revelaria o seu futuro em março, depois de quase um ano parado, devido ao enfarte sofrido num treino dos 'dragões', a 1 maio de 2019, que o obrigou a uma intervenção cirúrgica.

O futebolista, de 38 anos, oficializa agora o final da carreira enquanto jogador, ainda que o seu último jogo tenha sido disputado em 26 de abril de 2019, com um empate na visita ao Rio Ave (2-2), para a I Liga portuguesa.

Após o enfarte e já no período de recuperação, o FC Porto anunciou que o espanhol iria integrar, enquanto recuperava, o "'staff' diretivo da equipa de futebol", mas chegou a inscrevê-lo na I Liga para a atual época.

O guarda-redes chega às eleições da RFEF identificado como uma das figuras mais conceituadas do futebol mundial, após uma carreira em que se notabilizou, sobretudo, na seleção espanhola e no Real Madrid.

Com 'la roja' conquistou um Campeonato do Mundo (2010) e dois Europeus (2008 e 2012), além de vários prémios, e nos 'merengues' conquistou três Ligas dos Campeões, um Mundial de clubes, uma Taça intercontinental e duas supertaças europeias.

Na Liga espanhola foi campeão cinco vezes, sempre com o seu clube desde a formação, o Real Madrid, pelo qual venceu ainda duas Taças do Rei e quatro supertaças espanholas. Em Portugal, onde chegou 2015/16 para representar o FC Porto, conquistou apenas um título nacional (2017/18) e uma supertaça (2018).