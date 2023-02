Por Gonçalo Teles 26 Fevereiro, 2023 • 19:48 Partilhar este artigo Facebook

O vice-líder do campeonato, FC Porto, tenta este domingo, frente ao Gil Vicente, recolocar-se a cinco pontos do Benfica. Os dragões vêm de uma derrota europeia em Milão, frente ao Inter, mas não perdem pontos na Primeira Liga desde janeiro. Já o Gil Vicente é 14.º, com 23 pontos, e venceu apenas dois dos seus últimos cinco jogos.

Tudo podia ter começado com um recorde no Dragão. Se Abel Ruiz bateu, há uma semana, o de golo mais rápido da Liga, esta noite Taremi tê-lo-ia melhorado em mais de cinco segundos. O iraniano rematou para o fundo das redes aos 12 segundos, mas estava em fora de jogo. Serviu para aquecer.

Aos quatro minutos, Namaso conduziu pela direita e cruzou para Taremi que, de primeira, bateu pela segunda vez Andrew.

Tinha aspeto de sufoco o que se via no Dragão. De tal forma que Pepê desperdiçou, de forma quase caricata, um golo de baliza aberta a pouco mais de um metro da baliza. E aos 20' a contagem até já podia ir nos 3-0, mas nessa ocasião foi a trave que impediu o golo a Namaso.

Todo o ar naquele estádio era pouco para deixar o Gil Vicente respirar. Ora era Pepê quem arrancava, ora João Mário, ora Namaso. E quando não era alguém que corria com a bola, era a própria que corria mais rápido do que os gilistas. Só aos 25' lhes chegou uma botija de oxigénio carregada por Fujimoto, que lá inventou uma jogada para obrigar Diogo Costa a aquecer as luvas.

Assim se abriram os pulmões do Gil Vicente. Galvanizados pelo ataque anterior, os homens de Daniel Sousa soltaram-se - como se soltou Zé Carlos no corredor direito - e foram felizes. O lateral português foi à linha de fundo cruzar e a bola encontrou à boca da baliza o suspeito do costume para os lados de Barcelos: Fran Navarro, numa daquelas finalizações tantas vezes descritas como "à ponta de lança", só encostou.

E o fôlego gilista tornou-se ainda maior. Aos 35', em nova aproximação à grande área de Diogo Costa, João Mário acabou por fazer mão na bola quando era o último homem da linha defensiva. Rui Costa mostrou-lhe um amarelo, mas depois de consultar o VAR mudou de ideias: retirou a primeira cartolina para a tornar num vermelho direto e deixar o FC Porto a jogar com dez ainda antes do intervalo.

Ora, em 45 minutos o FC Porto conseguia ir "do 80 ao 8". Oito, porque foi Uribe quem, em cima da pausa, fez penálti sobre Boselli. Rui Costa recorreu de novo ao VAR, apontou para os 11 metros e Murilo - que antes tinha atirado à trave em jogo corrido - converteu o penálti. Diogo Costa, como em tantas outras vezes nesta época, acertou no lado, mas não conseguiu defender.

Havia reviravolta no Dragão e Pepe, em dia de aniversário, não ia nada feliz para os balneários.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Marcano, Wendell, Uribe, Eustáquio, Otávio, Pepê, Namaso e Taremi

Onze do Gil Vicente: Andrew, Zé Carlos, Tomás Araújo, Rúben Fernandes, Adrían Marín, Tiba, Aburjania, Fujimoto, Murilo, Boselli e Fran Navarro

O jogo é arbitrado por Rui Costa, auxiliado por João Bessa Silva e Carlos Martins. No VAR está Tiago Martins.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Zaidu, Grujic, Rodrigo Conceição, André Franco, Toni Martínez, Gonçalo Borges e Bernardo Folha

Suplentes do Gil Vicente: Brian, Né, Lucas Barros, Bilel, Marlon, Gabriel Pereira, Roan Wilson, Simões e Kevin