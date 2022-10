FC Porto inicia Taça de Portugal em casa do Anadia, Sporting de visita ao Varzim

© Sasha SteinBach/EPA

O FC Porto inicia este domingo a defesa da Taça de Portugal conquistada em 2021/22, com os 'dragões' a 'fecharem' a terceira eliminatória, em visita ao Anadia, equipa da Liga 3 de futebol.

Os 'dragões' entram em campo a partir das 20h45, com o estatuto de vencedores da última edição, na qual venceram na final o Tondela (3-1), equipa agora na II Liga que no sábado venceu em casa o Santa Clara, da I Liga, por 2-0.

O jornalista Teófilo Fernando faz a antecipação do jogo entre o FC Porto e o Anadia 00:00 00:00

O treinador portista, Sérgio Conceição, alertou para a humildade necessária, afirmando que o FC Porto "não pode deixar de ser" a equipa que é, caso contrário arrisca-se a que 'aconteça' Taça, a expressão dada às vitórias dos menos favoritos.

Este será o segundo encontro entre FC Porto e Anadia, 50 anos depois de as duas equipas se terem igualmente defrontado em 1972 numa eliminatória da Taça de Portugal, então com uma goleada por 8-0 dos 'dragões' no antigo Estádio das Antas.

O jogo do FC Porto tem início praticamente após a visita do Sporting ao Varzim, às 19h00.

Para o Sporting será o 49.º jogo com o Varzim, equipa que já defrontou na I Liga, na Taça de Portugal e na Taça da Liga, com 32 vitórias, 11 empates e cinco derrotas, sendo que o último jogo foi na Taça da última época.

Então, na quarta eliminatória, no Estádio José Alvalade, a equipa de Rúben Amorim venceu por 2-1, com 'bis' de Pedro Gonçalves, enquanto para o Varzim marcou Heliardo, jogador que já não se encontra na Póvoa.

Os 'leões' chegam ao jogo da Taça depois de uma semana difícil, em que voltaram a perder com o Marselha na 'Champions' (2-0), desta vez em Alvalade, e uma vez mais em inferioridade numérica, após expulsões de Esgaio e Pedro Gonçalves.

Ainda na terceira eliminatória da Taça, a primeira em que entram as equipas do escalão principal e com a determinação regulamentar de jogarem fora, o Sporting de Braga visita também hoje o FC Felgueiras 1932, emblema também da Liga 3.

No sábado, o Benfica sofreu para levar de vencida o Caldas, apenas conseguindo superar o adversário do terceiro escalão, nas grandes penalidades, com 5-3, depois da igualdade 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento.