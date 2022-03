FC Porto joga no Bessa para retomar vantagem de seis pontos sobre o Sporting

© Manuel Fernando Araújo/EPA

O FC Porto vai tentar retomar este domingo os seis pontos de vantagem na liderança da I Liga de futebol, precisando para isso de vencer em casa do Boavista, em jogo da 27.ª jornada da prova.

Depois de o Sporting, campeão em título e segundo classificado, ter vencido no sábado em casa do Vitória de Guimarães por 3-1, ficando a três pontos dos dragões, a equipa de Sérgio Conceição tem agora de vencer para voltar à distância que detinha no arranque da ronda.

No entanto, a tarefa dos azuis e brancos promete ser complicada neste dérbi da invicta, uma vez que os axadrezados subiram muito de forma desde que Petit assumiu o comando da equipa e têm colocado grandes dificuldades aos seus adversários.

Mais abaixo, o Benfica, terceiro, vai tentar capitalizar o bom momento que o recente apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões lhe trouxe, recebendo no estádio da Luz o Estoril Praia, que, na primeira volta, 'arrancou' o empate 1-1 aos 'encarnados', com um golo no último lance do jogo.

Também em bom momento de forma na Europa, com a consequente passagem aos quartos da Liga Europa, o Sporting de Braga, quarto classificado, tem difícil deslocação a Portimão, para defrontar um Portimonense em crise de resultados e que já não vence há 12 jogos.

A ronda completa-se ainda com os jogos Gil Vicente-Marítimo e Paços de Ferreira-Moreirense.