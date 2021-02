Bentancur oferece golo a Taremi. FC Porto 1-0 Juventus (1.ª parte)

Por TSF/Lusa 17 Fevereiro, 2021 • 18:54 Partilhar este artigo Facebook

No regresso da Liga dos Campeões, a única equipa portuguesa em prova, o FC Porto, recebeu no Estádio do Dragão, a Juventus de Cristiano Ronaldo. Na antevisão do encontro, o treinador azul e branco, Sérgio Conceição, prometeu uma equipa combativa, depois de quatro empates nos últimos jogos.



Pela frente, o FC Porto tinha uma equipa que procura há vários anos o título máximo do futebol europeu. Para este jogo, Sérgio Conceição optou por incluir no onze inicial dois avançados, Marega e Taremi, para atacar a baliza dos campeões italianos.



Do outro lado, o treinador Andrea Pirlo lançou o ataque à eliminatória da Champions com Ronaldo apontado à baliza de Marchesín, mas fez alterações ao modelo de jogo. A formação italiana apresentava-se com três centrais no Dragão.

Antes do apito inicial, Cristiano Ronaldo abraçou o capitão do FC Porto, Pepe, companheiros durante muitos anos no Real Madrid. No banco, Sérgio Conceição e Andrea Pirlo também se abraçaram.

O jogo começou com um lance caricato, que deu origem ao primeiro golo no jogo. Numa jogada da defesa da Juventus, a bola parecia controlada, mas Bentancur ofereceu o golo a Taremi, que não falhou. O iraniano abriu o marcador no Dragão.

Depois do golo, a Juventus tentou responder, mas a equipa de Sérgio Conceição mostrava que tinha a lição bem estudada, pressionando a equipa de Pirlo na saída.

Onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Pepe, Mbemba e Zaidu; Corona, Sérgio Oliveira, Uribe e Otávio; Marega e Taremi.

Onze da Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt e Chiellini; Chiesa, McKennie, Bentancur, Rabiot e Alex Sandro; Ronaldo e Kulusevski.