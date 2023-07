FC Porto leva 33 jogadores para estágio de pré-temporada no Algarve. Veja a lista

© FC Porto/Twitter

O FC Porto partiu para o tradicional estágio de pré-temporada no Algarve com 33 futebolistas, incluindo os sete internacionais que só esta segunda-feira se juntaram aos trabalhos, comunicaram os vice-campeões nacionais.

Além dos portugueses Diogo Costa, Pepe e Otávio, do nigeriano Zaidu, do sérvio Marko Grujic, do canadiano Stephen Eustáquio e do iraniano Mehdi Taremi, a principal novidade na comitiva passa pela presença do médio luso-guineense Ussumane Djaló, de 18 anos.

Comitiva Algarve 23/24 #FCPortoPreSeason - FC Porto (@FCPorto) July 17, 2023

A convocatória reúne mais seis jogadores que integram as equipas de sub-19 e B do FC Porto, mas que tinham evoluído nos últimos dias com o conjunto sénior, tais como Francisco Meixedo, Dinis Rodrigues, João Mendes, Vasco Sousa, Rui Monteiro e Abraham Marcus.

Rodrigo Fernandes e Wendel Silva estavam em igual situação, mas foram preteridos pelo treinador Sérgio Conceição, antes de o plantel viajar ao final da tarde para o Vale do Garrão, no Algarve, onde, conforme é hábito desde 2021, vai estagiar até 26 de julho.

O FC Porto alternará os treinos com jogos de preparação frente a Portimonense (quarta-feira), Estrela da Amadora (26 de julho), ambos da I Liga, aos galeses do Cardiff City (sábado), do segundo escalão inglês, e ao Wolverhampton (dia 25), da Premier League.

Os 'dragões' têm em vista a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão nacional Benfica, em 8 ou 9 de agosto, em Aveiro, no primeiro compromisso oficial de 2023/24.

Lista dos 33 convocados para o estágio no Algarve:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos, Samuel Portugal e Francisco Meixedo.

- Defesas: João Mário, Dinis Rodrigues, Pepe, Fábio Cardoso, João Mendes, João Marcelo, Iván Marcano, David Carmo, Wendell e Zaidu.

- Médios: Marko Grujic, Stephen Eustáquio, Bernardo Folha, Romário Baró, Ussumane Djaló, Otávio, André Franco e Vasco Sousa.

- Avançados: Pepê, Gonçalo Borges, Abraham Marcus, Rui Monteiro, Galeno, Gabriel Veron, Mehdi Taremi, Danny Namaso, Evanilson, Fran Navarro e Toni Martínez.